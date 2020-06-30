Россия может получить шесть атомных ракетных эсминцев «Лидер»

Москва, 30 июня. Российские моряки в перспективе могут получить целую серию атомных ракетных эсминцев «Лидер» проекта 23560, вооруженных новейшими ракетами «Циркон» и «Калибр». Об этом на пресс-конференции в честь Дня кораблестроителя рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее он говорил о возможности начала серийного производства данных кораблей. Глава ОСК отметил, что «если такой заказ поступит», то в компании уже «знают, где можно проводить постройку» «Лидеров».

При этом Рахманов указал на то, что к данному моменту есть вероятность, что в обозримом будущем серия проекта 23560 может достигать шести кораблей. Однако, несмотря на столь оптимистичные планы, по его словам, не стоит ожидать закладки головного судна ранее 2022 года.

Руководитель добавил, что в рамках реализации проекта 23560 планируется производство атомных ракетных эсминцев дальней морской зоны «Лидер», которые будут обладать малой радиолокационной заметностью. На борту этих кораблей с водоизмещением порядка 15 тысяч тонн, помимо крылатых ракет «Калибр», планируется установить гиперзвуковые ракеты «Циркон», предназначенные для морского базирования. Последние уже проходят испытания в ВМФ РФ.

Напомним, что к 2027 году в составе ВМФ РФ могут появиться восемь лучших в мире фрегатов-ракетоносцев.