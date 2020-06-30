Шойгу констатировал рост интенсивности боевой подготовки ВС РФ в 2020 году

Москва, 30 июня. Интенсивность боевой подготовки Вооруженных Сил России в этом году возросла, отечественные войска присутствуют во всех стратегически важных регионах мира. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первого полугодия.

На селекторном совещании во вторник глава Минобороны РФ сообщил, что пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на национальные ВС.

По его словам. план подготовки зимнего периода обучения был выполнен практически в полном объеме. На летний период перенесена лишь незначительная часть мероприятий, связанных с выездом в другие регионы и за рубеж.

За зиму было проведено более 1200 мероприятий боевой подготовки войск.

«В результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4% увеличен показатель налета. Наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,2 раза», — констатировал Шойгу.

Генерал армии отметил, что на сегодняшний день ВС РФ присутствуют в стратегически важных регионах мира. С начала года самолеты дальней авиации провели девять воздушных патрулирований, корабли Военно-морского флота (ВМФ) РФ находятся на боевой службе в оперативно важных районах Мирового океана.

Ранее Минобороны показало видео полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в районе Чукотки. Борты провели патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана у границ США. На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали американские истребители F-22.