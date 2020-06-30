Политолог обвинил США в желании свергнуть Зеленского руками Порошенко и Турчинова

Соединенным Штатам не нравится украинский президент Владимир Зеленский, руками представителей прошлой власти они готовят ему государственный переворот. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Возвращение в большую политику

Бывший секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов возглавил штаб партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины», — сообщил он.

Турчинов уверяет, что его не интересует мандат депутата или государственная должность.

«Но, чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская солидарность», — отметил он.

Новый Майдан

Как отметил Андрей Иванов, бывшие члены команды Порошенко сейчас, при Зеленском, находятся под серьезной угрозой уголовного преследования. Это вообще характерная черта украинской политики — полностью отвергать сделанное предыдущими руководителями.

«И вот люди думают, как спастись. Надо понимать, что в нынешних условиях нельзя говорить об устойчивости команд. Если на смену Порошенко пришел Зеленский, то оппозицией Зеленскому будет вовсе не Порошенко, а какие-нибудь новые силы. Порошенко, Тимошенко, Ющенко — все они канули в лету. Поэтому о чем говорит Турчинов, делая заявления о возможности Порошенко вернуться к власти? Да по всей видимости, только о том, что бывшая команда готовит новый госпереворот. Как говорится, им не впервой, опыт очень хороший есть», — пояснил Иванов.

«Он Западу не нравится»

Но каковы силы для этого? Отвечая на этот вопрос, эксперт заметил, что прошлый Майдан был устроен при активной поддержке Запада. Но сейчас Запад не ввяжется в авантюру — поддержать ушедшего с низким рейтингом Порошенко.

«С другой стороны, если Порошенко — это списанная фигура, то как раз Турчинов может быть весьма кстати. Зеленский Западу явно не нравится. Дело в том, что на Украине практически развеялись все иллюзии по поводу евроинтеграции. В Киеве продолжают говорить о дружбе с Европой, но в это никто не верит. И Киев понемногу начинает переориентироваться на выстраивание более-менее самостоятельной политики. Но откуда взять ресурсы на такую политику? Естественным партнером становится Китай. А вот это в контексте глобального противостояния Пекина и Вашингтона становится очень опасным предприятием для США», — добавил Андрей Иванов.

Если в 2014 году в США была задача оторвать Украину от России, то сейчас перед американцами стоит еще более важная задача не допустить тесного сотрудничества Украины и Китая. И вот чтобы этого не допустить, США могут пойти на организацию нового Майдана, уверен эксперт.