Экс-замминистра Украины обнажила грудь и заявила о борьбе с «политическими проститутами»

Киев, 30 июня. Уволенная после секс-скандала экс-замминистра инфраструктуры Украины Александра Клитина решила вернуться в политику и объявила о создании собственной партии «Украина против коррупции», причем сделала это в полуголом виде.

«Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет», — заявила она, представ перед камерой в откровенном купальнике.

По словам Клитиной, ее партия «разберется наконец с этими политическими проститутами».

«Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин», — с возмущением добавила она.

Клитина подчеркнула, что женщины в сто раз умнее и честнее пресловутых «проститутов». Новоявленный политик также напомнила о своем громком увольнении.

«Министр (инфраструктуры Украины) Криклий — он меня не только уволил, он облил меня грязью так, чтобы я никогда не оправилась, потому что мешала им красть на «Укрзализныце», — посетовала она.

В заключении экс-замминистра еще раз призвала сказать «нет» политическим проститутам».

Напомним, секс-скандал с Клитиной произошел осенью минувшего года. Тогда в партии «Слуга народа» высказали предположение, что она получила пост заместителя министра инфраструктуры через постель. После этого Клитина была уволена из министерства.

На своей странице в Facebook девушка тогда с возмущением заявила, что всю жизнь она страдает от сексистских комментариев или упреков в свой адрес, поэтому считает своей миссией продемонстрировать, что эффектная и красивая женщина может быть умной и эффективной.