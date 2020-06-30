Xiaomi презентовала два новых сверхдешевых смартфона

Пекин, 30 июня. Китайская компания Xiaomi анонсировала выход двух телефонов линейки Redmi, которые «побьют» конкурентов по стоимости.

Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут стоить порядка 7000 рублей и 5900 рублей соответственно. Первый телефон получил чип Helio G35, тройную камеру. Разблокировать гаджет можно с помощью сканера отпечатка пальца.

Второй смартфон получил одинарную камеру и чип Helio G25. Разработчики оставили его без сканера отпечатков пальца, зато дали лоток на две SIM-карты.

Обе модели имеют ИК-сенсор, порт USB и FM-радио. Эти функции давно устарели, но китайцы по-прежнему снабжают ими дешевые модели.

Эксперты называют новые смартфоны Xiaomi сверхдешевыми в бюджетном сегменте. Продукция этой компании неоднократно возглавляла топ самых производительных и доступных телефонов.

Напомним, что в июне стало известно о масштабной распродаже устройств китайского производителя. Купить смартфоны Xiaomi со скидкой можно до 6 июля.