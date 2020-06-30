Жириновский проиграл Шахназарову шампанское в споре о «закате» США

Москва, 30 июня. Кинорежиссер и общественный деятель Карен Шахназаров рассказал, что выиграл спор у лидера ЛДПР Владимира Жириновского относительно успехов Дональда Трампа на посту президента США. Глава ЛДПР прислал ему проигранный ящик шампанского.

Шахназаров отметил, что Жириновский всегда держит слово и уже прислал обещанный алкоголь.

«Уже понятно, что шампанское ушло лучшим дамам «Мосфильма». Я сам не пью шампанское. Но спасибо Жириновскому», — сообщил режиссер в эфире телеканала «Россия-1».

Режиссер напомнил, что четыре года назад в студии «Вечера с Владимиром Соловьевым» поспорил с Жириновским о будущем США. Шахназаров заявил, что в Америке будет аналог перестройки и закончится все это большим бардаком. Жириновский не согласился с режиссером. Они поспорили на ящик шампанского.

По мнению Шахназарова, события в США свидетельствуют о «закате империи». Он сравнил Америку с Советским Союзом в 90-е.

«Сейчас в США на лицо все признаки заката империи. Рушится идеология и, прежде всего, уничтожается прошлое», — добавил режиссер.

Ранее Шахназаров заявил, что из-за COVID-19 отечественный кинобизнес оказался в очень тяжелой ситуации и что выйти из нее без потерь точно не удастся. В комментарии Федеральному агентству новостей он отметил, что хотя ведущему кинопредприятию страны сейчас полегче, чем остальным коллегам по цеху, в целом о доходах «Мосфильма» в это нелегкое время говорить не приходится.