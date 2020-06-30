Москва, 30 июня. Правительство утвердило сроки проведения всероссийской переписи населения в 2021 году, она пройдет с 1 по 30 апреля. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Провести с 1 по 30 апреля 2021 года всероссийскую перепись населения», — говорится в постановлении кабмина.

О том, что перепись населения пройдет в следующем году, сообщил накануне глава Росстата Павел Малков. Он напомнил, что ее планировали провести в октябре нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть.

Малков считает выбранный период «вполне комфортным», поскольку до этого времени удастся качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию, рассказать россиянам о том, как будет проходить перепись.

Примечательно, что перепись населения в 2021 году впервые пройдет в многоканальном формате. Россияне смогут самостоятельно переписать себя и близких на портале госуслуг, либо сделать это в МФЦ или на стационарных участках.

Отметим, что вынужденный перенос переписи населения был и раньше. Например, первая постсоветская перепись прошла в 2002 году через 13 лет после Всесоюзной переписи 1989 года. В Росстате считают, что перенес сроков переписи не повлияет на ее качество и результат.