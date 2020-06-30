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Кремль прокомментировал вопрос о схеме голосования на выборах президента

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Кремль прокомментировал вопрос о схеме голосования на выборах президентаМосква, 30 июня. В Кремле пока не рассматривали вопрос о проведении президентских выборов в течение недели и в электронном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«ЦИКу виднее, они как специалисты должны сформулировать точку зрения», — подчеркнул он.

Песков также напомнил, что в случае с нынешним голосованием по поправкам к конституции важно было минимизировать риски угрозы для здоровья россиян на фоне эпидемии коронавируса.

«Это было оправданное и эффективное решение. Мы видим, что это позволяет избегать излишнего скопления людей на избирательных участках», — отметил представитель Кремля. 

Напомним, изначально всероссийское голосование по поправкам к конституции должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение провести его после того, как эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила проводить голосование в течение недели (с 25 июня по 1 июля), чтобы сделать этот процесс максимально удобным и безопасным для избирателей. Россиянам предложили несколько вариантов участия в голосовании: на избирательном участке, на дому и онлайн.

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