Европейцы массово захватывают дома россиян в Испании

Москва, 30 июня. Жители европейских стран стали массово захватывать дома россиян, опустевшие из-за пандемии коронавируса. Чаще всего с проблемой сквоттинга сталкиваются владельцы недвижимости в Испании.

Теплая европейская страна пользуется популярностью у россиян, которые покупают здесь жилье для отдыха. Однако, как оказалось, вопрос самовольного захвата жилья стоит в Испании довольно остро из-за особенностей законодательства — выселить сквоттера можно только через суд.

Об обострении проблемы рассказала жительница испанской провинции Альмерия Наталья, которая владеет сразу несколькими объектами недвижимости. По ее словам, когда карантинные ограничения ослабли, и граждане ряда стран получили возможность въезда в шенгенскую зону, прибывшие на средиземноморские курорты владельцы недвижимости были шокированы. Оказалось, что жилье, пустовавшее несколько месяцев, заняли бездомные.

«Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган», — рассказала Наталья «Газете.ру».

По словам россиянки, в Испании действует так называемый закон «мяу-мяу». Дело в том, что полицейские не могут взломать дверь и выселить захватчика, даже если собственник предъявит все документы. Более того, владелец недвижимости даже не может забрать свои вещи без разрешения сквоттера.

«Если за дверью тишина, полицейские прислушиваются и если слышат за входной дверью мяу-мяу или гав-гав, значит, там кто-то живет, и это достаточное основание, чтобы не входить», — пояснила Наталья.

В подобных случаях собственника направляют в суд. Если же владелец решит самостоятельно вломиться в жилье, то его заберут в полицейский участок, передает «Царьград».