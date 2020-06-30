«Длинная рука Кремля»: какой авианосец нужен России

В русскоязычном сегменте Интернета есть четыре вида бесконечных споров, которые, проходи они в реальности, могли бы приводить к массовым жертвам из-за непримиримости сторон. Перечислю их: первый — окрошка с квасом или на кефире, второй — в или на Украине, третий — были ли американцы на Луне и четвертый — нужны ли России авианосцы, и если да, то какие? Вот про авианосцы я и напишу, а по остальным пунктам вы уж сами как-нибудь.

Постараюсь привести аргументы противников и сторонников авианосцев. Автор не является заслуженным военным экспертом, но увлекается флотом более 30 лет, отучился на штурмана и строил корабли на Северной верфи, так что, несмотря на «удобный диван», имеет неповерхностные знания о флоте и его всемирной истории. Если обратиться к историческому опыту, то можно найти немало примеров того, как люди, болеющие каким-то делом, совершали прорывы, несмотря на препятствия, стоящие на их пути, и противодействие окружающих, считавших их недостаточно образованными. Ни на какие лавры автор не претендует, но считает свою точку зрения заслуживающей внимательного рассмотрения. Тем более, чего-то внятного все равно не найти даже в военно-морской стратегии России.

«Тот, кто владеет морем, — контролирует торговлю, тот, кто контролирует торговые пути — владеет миром», — формула «Pax Romana», которую позднее подсократил американский адмирал Альфред Мэхэн (военно-морской теоретик и историк): «Кто владеет морем — тот владеет миром».

Россия владеть миром не собирается, своих земель хватает, но их нужно защищать. А еще нужно отстаивать свои интересы в любом регионе планеты, если мы хотим всестороннего развития и роста экономики. Мир глобализировался, и, чтобы не оказаться на обочине истории, страны ведут не только горячие и информационные, но и полновесные торговые войны, где прямо не убивают людей, но качество жизни может падать значительно, со всеми последствиями. Помимо отстаивания экономических интересов, довольно часто возникают ситуации, когда нужно защитить собственных граждан. Или вывезти их из далеких стран в чрезвычайных ситуациях.

Чрезвычайная ситуация возникла во время войны в Йемене в 2015 году, когда наш корабль, разведчик «Приазовье», оказался ближайшим к месту и вывез более 300 человек из 19 стран, включая 45 россиян, 18 американцев, 14 украинцев и т.д. Полеты авиации были запрещены из-за начала военных действий. Тогда саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд решил вернуть йеменцам условного Януковича силой и понеслась... До сих пор война.

Чрезвычайные ситуации возникают и из-за стихийных бедствий. Некоторых удивляют развитые авианосно-десантные силы у стран Юго-Восточной Азии, но это объяснимо. Помимо задач контроля тысяч островов нужно иметь возможность направить в регионы силы, способные оперативно помочь пострадавшим районам. Цунами и землетрясения там не редкость.

Чрезвычайные ситуации складываются, когда происходят перевороты или захват заложников. К примеру, сейчас в Ливии силы так называемого Правительства Национального Согласия (ПНС) удерживают двух россиян в тюрьме (Максим Шугалей и Самер Суэйфан), где практикуются пытки бывшими сирийскими боевиками, переброшенными в Ливию Турцией, и мы ничего не можем с этим поделать. Возможно, потому, что нет сил, способных осуществить силовую операцию с освобождением наших граждан, а были бы вертолетоносцы (хотя бы один) и авианосец для прикрытия эскадры — был бы совсем другой расклад.

Итак, очевидно, что во всех вышеперечисленных ситуациях мог бы пригодиться десантный вертолетоносец или авианосец. Естественно, это далеко не основные задачи для данных типов кораблей, но это задачи, которые понятны абсолютному большинству граждан. Дополнить их можно защитой экономических интересов, как у берегов государств, где могут произойти события, из-за которых наши компании понесут убытки, так и для обеспечения безопасного судоходства в случае прохождения торговыми судами опасных районов, включая зоны боевых действий.

Для того, чтобы Россия могла отстаивать свои геополитические интересы, стране необходим полновесный экспедиционный корпус. Именно из задачи обретения экспедиционного корпуса и нужно исходить при строительстве флота, не забывая о других направлениях, но только задача построения экспедиционного флота способна возродить мощный флот. А следом — вывести Россию на ведущие роли в геополитике и придать стране соответствующий великой державе статус и вес. Все остальное, по большому счету, формальности и детали. При этом не факт, что корпус когда-нибудь понадобится в полном составе в каком-либо регионе мира, но само наличие таких сил позволит вести любые переговоры с позиции силы.

Флот, который нужен России

Флот, который нам нужен, должен уметь:

1. Защищать интересы страны и граждан в любой точке мира (экспедиционный корпус);

2. Обеспечить защиту страны от нападения с моря (первый рубеж обороны страны);

3. Обеспечить развертывание стратегических ядерных сил (защита районов развертывания ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и их защита от нападений подводных лодок врага);

4. Обеспечить прикрытие сухопутных флангов или обеспечить удаленные сухопутные группировки всем необходимым для ведения войны вдалеке от метрополии;

5. Оказывать давление на другие государства или их атаку с моря по необходимости (в том числе малыми силами, плюс демонстрация флага);

Именно в такой последовательности и ни в какой другой, если мы хотим получить флот, способный быть не только первым рубежом обороны страны, но и длинной рукой Кремля.

Естественно, для осуществления таких глобальных замыслов необходимо иметь как минимум два авианосца. И тут начинается самое сложное. Идиотский советский постулат про «авианосец — оружие империализма, а мы не такие», нужно забыть, как страшный сон. Кстати, на излете СССР был заложен «Ульяновск», как подтверждение осознания необходимости наличия авианосцев на флоте. Несмотря на крики про архаичность, авианосцы остаются лучшим военным инструментом доминирования на море, особенно важно их наличие на переходе в район боевых действий, во время которого они могут осуществлять прикрытие ударных ракетных кораблей и транспортов.

Все обратные утверждения — фикция, как и утверждения о том, что мы их одной лодкой всех на дно. Это «сухопутный» тип мышления, от которого не то что сложно избавиться, но многие наличие его в себе просто сами не осознают. Стоит заметить, что и на флоте в достатке людей, неспособных перешагнуть на «морской» уровень видения, при этом — людей толковых и прекрасно знающих мощь вверенной им техники.

Среди сторонников авианосцев существует три течения:

1. Нужны, как в США — ударные атомные;

2. Нужны в габаритах «Кузнецова» — относительно недорогие и способные вести боевые действия где угодно + их можно обслуживать в плавдоках (кроме затопленного в Мурманске есть доки на Черноморском и Тихоокеанском флотах);

3. Нужны легкие, по типу эскортных, с усилением противолодочного направления.

На самом деле, каждая концепция хороша по-своему, и все типы можно было бы иметь, но не с нашей экономикой и нашими флотскими товарищами.

Что же хочет автор?

Вот тут начинается самое интересное. Автор считает, что оптимальным был бы второй вариант с некоторыми оговорками:

1. Мореходность достаточная, чтобы авиация действовала в одном районе с авианосцами типа Nimitz (основной тип авианосцев США);

2. Габариты полетной палубы, близкие к «Кузнецову» (освоено — работает);

3. Водоизмещение — чем меньше, тем лучше, но при выполнении 1 и 2 пунктов;

4. Корпус стальной, возможно, даже немного бронированный (на цену сильно не влияет), с максимумом переборок ниже ангарной палубы (живучесть), но очень упрощенный (около 30% стоимости корабля);

5. Максимально дешевый по системам вооружения (условно 4 зенитных ракетно-артиллерийских комплекса 3М89 «Палаш» и все) + допустима установка мощной ГАС (гидроакустической станции) для борьбы с подлодками;

6. Не трамплинный, а катапультный запуск самолетов;

7. Наибольшую стоимость составят: БИУС корабля (Боевая информационно-управляющая система), коммуникации и системы управления авиацией.

Максимально экономичный вариант, чуть ли не плавучая баржа (образно, конечно же). Промышленность и экономика такое потянут, даже есть места, где строить («Балтийский завод» в Санкт-Петербурге и «Звезда» на Дальнем Востоке).

Итого: получаем недорогой авианосец, который будет относительно просто обслуживать и ремонтировать (чтобы помещался в плавдоки), два таких корабля должны обеспечивать двукратное превосходство над авианосцами Nimitz при единовременном подъеме авиации. При этом два корабля не должны быть дороже одного Nimitz.

Основные задачи: защита кораблей флота от авиации и подлодок в дальней морской зоне и прикрытие районов развертывания собственных ядерных ракетоносцев. Получается классический эскортный авианосец прикрытия, не заточенный на удары по суше в качестве основной задачи, но способный такие задачи решать по необходимости. Автор специально не касается ТТХ — это можно обсудить в комментариях, стояла задача обрисовать общую концепцию.

Всем хорошего настроения и мирного неба над головой!