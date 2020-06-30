Минтранс РФ рассматривает возможность открыть полеты в Турцию 15 июля

Керчь, 30 июня. Россия рассматривает предложение Турции по возобновлению авиасообщения между двумя странами с 15 июля. Об этом рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Мы по этому поводу думаем», — ответил он журналистам на вопрос, как РФ смотрит на предложение Турции.

Глава Минтранса РФ также сообщил, что авиасообщение со странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами, отмечает «ФедералПресс». Дитрих пояснил, что это связано с тем, что в Росавиации перелеты между РФ и странами СНГ не считают в полном смысле «международкой».

Россия полностью прекратила международное авиасообщение в конце марта в связи с пандемией коронавируса. Исключение составили вывозные, почтовые и грузовые рейсы. Разрешенными также остались перегон пустых самолетов и дозаправка иностранных бортов на территории РФ.

Ранее Дитрих отмечал, что вероятность возобновления международных перелетов из России в июле пока сохраняется. Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты восстановления авиасообщения.

Министр транспорта также сообщал, что уже в этом году в РФ могут восстановить международное железнодорожное сообщение, передает телеканал «360».