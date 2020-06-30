Экономист рассказал, кого в первую очередь коснется изменение правил льготной ипотеки

Программу ипотеки расширили, так как предыдущий вариант предусматривал предоставление льготного займа под 6,5% годовых для жилья не дороже 3 миллионов рублей. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Льготная ипотека

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что подписал постановление правительства об изменении правил выдачи льготной ипотеки под 6,5%.

На совещании с вице-премьерами Мишустин обратил внимание, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабинет министров ведет последовательную работу по повышению доступности ипотеки. Так, в мае, по данным ЦБ РФ, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%.

«Есть потенциал и для дальнейшего снижения. Этому способствует в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%. В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения правил выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано», — заявил премьер.

Максимальная сумма кредита для жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей, а для жителей других регионов — с 3 до 6 миллионов рублей.

«Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия», — заявил Мишустин.

Драйвер развития

Как отметил Артем Деев, программу ипотеки расширили, так как предыдущий вариант предусматривал предоставление льготного займа под 6,5% годовых для жилья не дороже 3 миллионов рублей. Поэтому предложенная мера не коснулась недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, где средняя стоимость квартир намного выше.

«При этом продажи недвижимости сократились больше всего именно в столичном регионе, Ленинградской области и крупнейших городах. Теперь этот пробел восполнен — программа заработает в регионах с дорогой недвижимостью — напрямую коснется жителей Москвы и Санкт-Петербурга», — пояснил Деев.

По мнению экономиста, такой шаг в кризисной ситуации необходим. Во-первых, льготная ипотека поддержит спрос на жилье, в чем заинтересованы и граждане, и застройщики. Во-вторых, от темпов роста ипотеки напрямую зависит вся строительная сфера и другие сектора (производство строительных материалов, грузоперевозки, продажа отделочных материалов и так далее).