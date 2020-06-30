Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве

Москва, 30 июня. Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Кружель.

«Госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — подчеркнула она.

Как пишет РИА Новости, Кружель добавила, что с первых дней пандемии певица соблюдала режим самоизоляции и принимала меры предосторожности.

«Трудно сказать, где она могла заразиться», — объяснила пресс-секретарь.

Коронавирус за сутки выявили у 745 жителей Москвы. С начала эпидемии в Москве зафиксировали 221 598 случаев коронавируса. В последние недели продолжается снижение числа новых пациентов с COVID-19.

Ранее Цой рассказала о сложностях в отношениях с супругом, которые возникли во время самоизоляции. По ее словам, она с мужем абсолютно разные. На протяжении нескольких недель россияне оставались дома и уживались со своими домочадцами. Не стали исключением и популярные звезды. Многие отметили, что ежедневно видеться с возлюбленными и уживаться с ними в одной квартире оказалось не так-то просто.

По словам звезды, благодаря самоизоляции она поняла, что они с супругом абсолютно разные. Сложнее всего давалась паре психологическая притирка. Однако отношения, которые были на волоске от развода, удалось спасти благодаря мудрости и гибкости исполнительницы.

Анита вышла замуж за Сергея Цоя, когда певице было 19 лет. Пара уже 30 лет счастлива в браке, у них есть сын.