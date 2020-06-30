Депутат назвал «шагом в будущее» запуск грузовых поездов по Крымскому мосту

Симферополь, 30 июня. Власти Крыма считают запуск железнодорожной перевозки грузов по мосту через Керченский пролив очень важным для региона, поскольку он позволит сократить расходы на транспорт и привлечь новых инвесторов. Депутат Госсовета Крыма Игорь Буданов даже называл событие «шагом в будущее».

Парламентарий уверен, что железная дорога обеспечит постоянное снабжение полуострова всем необходимым. Согласен с такой позицией и глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, который счел запуск грузов по Крымскому мосту еще одним шагом на пути экономического развития полуострова.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что по переправе смогут обеспечить перевозку от четырех миллионов пассажиров и примерно 13 миллионов тонн груза.

«Это реализация давней мечты крымчан», — цитирует ее телеканал «360».

По ее словам, открытие грузоперевозок по железной дороге поможет снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции Крыма. Кроме того, для российского региона откроются торговые перспективы.

Напомним, что во вторник по Крымскому мосту проехали первые грузовые поезда. Движение запустили Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов. Автомобильное движение по переправе запустили еще в мае 2018 года. Пассажирские поезда начали ходить в декабре прошлого года, пишет «Ридус».

Переправу через Керченский пролив, соединяющую Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Мост является самым длинным в России, его протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика.