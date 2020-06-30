Звезда «Папиных дочек» пожаловалась на угрозы после слухов о романе с Прилучным

Москва, 30 июня. Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович на фоне слухов о романе с актером Павлом Прилучным начала получать угрозы в соцсетях.

Агрессивно настроенные пользователи оскорбляют девушку, желают ей проблем и даже смерти. Поклонники Мирославы встали на ее защиту. Они предупредили недоброжелателей, что «за угрозы может светить уголовное наказание». Помимо этого, фолловеры посоветовали Карпович закрыть комментарии, чтобы «неадекватные тети без личной жизни не учили ее жизни».

Были и те, кто заподозрил Мирославу в том, что она якобы стесняется Прилучного. К такому выводу они пришли из-за того, что в блоге актрисы нет их общих фото.

«А я не понимаю, почему она фотографии с Павлом не выкладывает. Как будто стыдится его. Что тут такого. Мне вот интересно посмотреть, как и что», — написала одна из пользовательниц.

Сама Карпович все подобные выпады игнорирует и не дает никаких комментариев по поводу своих отношений с бывшим мужем Агаты Муцениеце.

Как сообщала ранее НСН, Прилучный официально развелся со своей женой 15 июня. Двое их детей — дочь Мия и сын Тимофей — остались с Агатой. Экс-супруги заверили, что будут стараться сохранить теплые отношения ради детей.

О личной жизни Карпович почти нет информации в Сети. В своем Instagram она часто затрагивает тему отношений между людьми, но не делится событиями на своем любовном фронте.