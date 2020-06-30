Королевская семья ополчилась на Меган Маркл из-за испорченной свадьбы

Лондон, 30 июня. Супруга принца Гарри Меган Маркл привела в ярость членов королевской семьи и поставила мужа в неудобное положение.

Новости о беременности Маркл появились незадолго до старта королевского тура супругов по Австралии и Новой Зеландии. Маркл решила, что официально объявит о беременности на свадьбе внучки королевы Елизаветы II принцессы Евгении.

Как отмечают авторы книги Royals At War («Королевские особы на войне») Дилан Ховард и Энди Тиллетт, невеста и ее мама Сара Фергюсон пришли в ярость из-за того, что Маркл затмила собой невесту.

«Даже если бы она не была из королевской семьи, это большая оплошность — затмевать Евгению, которая была в бешенстве, как и ее мама Сара», — пишут они.

Кроме того, Маркл опозорила и принца Гарри перед его семьей. Как отметило издание Harper’s Bazaar, большинство членов королевской семьи уже знали о беременности Маркл, но смогли поздравить пару только на свадьбе. Королевская семья ополчилась на Маркл из-за испорченной свадьбы. Бывшая супруга герцога Йоркского проигнорировала новости о пополнении и не поздравила будущих родителей с радостным событием.

Ранее Маркл нарушила запрет Елизаветы ІІ на использование королевских титулов. Меган направила письмо лондонскому фонду StreetGames. При этом послание было подписано принцем Гарри и Меган Маркл. Подпись выглядела как две сплетенные заглавные буквы их имен, увенчанные короной. Использование данной подписи после отречения от королевских титулов нарушает требования королевы, что вызвало бурю негодования со стороны британцев.

Напомним, в середине января принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали заявление, которое повергло в шок жителей Великобритании. Гарри и Меган объявили о сложении монарших обязанностей, после чего переехали в Канаду подальше от королевских протоколов.