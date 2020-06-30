Эксперт объяснил, почему не стоит переживать из-за передачи Турцией систем С-400 США

Пока США разберутся в работе С-400, Россия поставит на вооружение новые комплексы ЗРК, уверен военный эксперт Вадим Козюлин.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Тьюн выступил с предложением выкупить у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Его инициатива изложена в поправках к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA) на сайте конгресса.

Правда, в документе не указывается, имеет ли Анкара право на перепродажу ЗРК без официального разрешения Москвы. В свою очередь, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш выступил с поправкой, предусматривающей санкции в отношении Турции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, то нельзя исключать вариант передачи Анкарой комплексов С-400 Соединенным Штатам, так как Турция все еще остается членом Североатлантического альянса.

«Эрдоган весьма непредсказуем, он действует, основываясь на реальной политике, на сегодняшних интересах, и мы можем легко вспомнить, как Россия с ним была фактически на ножах после того, как в Сирии 24 ноября 2015 года был наш самолет (Су-24 — Прим. ФАН). Поле этого отношения несколько раз ухудшалась и улучшались, одним словом, я не исключаю решения Эрдогана о передаче ЗРК, но предполагаю, что в контракте о поставках комплексов турецкой стороне предусмотрено, что страна не может этого сделать. Наверняка «Рособоронэкспорт», когда продавал С-400 Анкаре, такую возможность все-таки учитывал. Предполагаю также, что в документе есть оговорка о том, что к системам не должны допускаться иностранные военные, так как разработка все-таки секретная», — говорит аналитик.

С другой стороны, глупо было бы рассчитывать на сохранение режима секретности при продаже современного высокотехнологичного вооружения третьим странам. В военном командовании России такое положение дел понимали всегда, даже при продаже ЗРК С-300 Кипру и С-400 Китаю. К тому же нельзя забывать, что экспортные версии «Триумфов» несколько отличаются от тех установок, которыми пользуется Россия.

«Там есть некоторые технические изменения, снижающие стандартные характеристики системы. Так делается всегда и везде, на случай, если вдруг нам самим придется столкнуться с нашей же военной техникой. Но американцы всегда стараются приобрести наше вооружение, образцы, тем более такие современные, как С-400. Американские инженеры пытаются получить доступ к ЗРК, исследовать их, разобраться в работе радиолокационных станций, пусковых установок, чтобы противодействовать им в случае военного конфликта. У них даже есть специальные подразделения, и военно-воздушные, и наземные, которые изучают системы, а потом тренируют на них американских военных. В любом случае, наши программы по созданию новых систем развиваются достаточно быстро, так что пока США разберутся со старой, у нас уже будет новая (С-500 — Прим. ФАН), на это всегда расчет», — заключил Козюлин.

Напомним, поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля 2019 года. Тогда американская сторона потребовала отказаться от сделки и взамен приобрести американские системы ПВО Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.