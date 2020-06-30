Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский ведет Украину к распаду

На Украине до сих пор отсутствует суверенитет государства и верховенство права из-за влияния стран Запада, что только ведет к распаду государства. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, оценивая политику украинского лидера Владимира Зеленского.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, а сама страна — парламентской республикой.

«Я еще год назад сказал: «Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой». И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» — сказал Рабинович.

При этом политик заметил, что три четверти украинцев, голосовавших в 2019 году за Зеленского на выборах президента, разочаровались в нем. Рабинович считает, что глава государства не знает, как управлять страной.

«Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом!» — отметил он, добавив, что украинским властям нужно перестать заниматься популизмом и начать спасать экономику.

Бывший украинский парламентарий Владимир Олейник согласился с мнением Вадима Рабиновича, но еще заметил, что уже остро стоит вопрос в целом о существовании Украины как государства, поскольку ее президент не решает главные проблемы страны.

«Государство – это, прежде всего, суверенитет. Мы слышим пленки [Джона] Байдена и [Петра] Порошенко — это ужас. На Украине происходит просто прямое правление Соединенных Штатов Америки на всех уровнях власти. Порошенко и генеральным прокурором управляли, так как у страны нет суверенитета, — объясняет Олейник. — Второй принцип, который характерен для государства, — это верховенство права. Однако в стране разгул преступности и националистов. Обещание посадить Порошенко наталкивается на сопротивление Европы и США, где говорят: «Нельзя». Не только Рабинович и я высказываем свои суждения, но ближайшее окружение Зеленского говорит открыто: «Страна на грани распада».

Сам Зеленский, по мнению политика, не является президентом, потому что эта должность не только одно название, но и к ней «должно быть соответствующее содержание».

«Например, кто-то пришел и говорит: «Я хирург». И показывает диплом, где об этом написано. Его спрашивают: «А ты операции делал?» «Нет». «А скальпель держал?» «Нет». Тогда какой же это хирург! Содержание имеет значение. Зеленский ведет себя, как клоун, причем очень плохой, что уже не смешно, а страшно. Все это движется к тому, что граждане будут просить помощи извне, если невозможно это будет сделать внутри страны», — заявил собеседник ФАН.

Кроме того, когда была пресс-конференция Зеленского, то он сказал о своем возможном участии на выборах президента второй раз. Олейник уверен, что украинский лидер «абсолютно не понимает, что такое второй срок».

«Дай бы ему бог первый срок просидеть. Он не понимает значения высказываний и выступает так глупо, не прочитав заранее текст. Любой уважающий себя лидер делает это», — заметил политик.

Но не только слабый президент — проблема для страны. Как подчеркнул собеседник ФАН, не утвержденная программа правительства Украины является сигналом действующему премьеру и членам кабмина: «Ребята, собираемся и все, что есть, грабим».

«Чиновников спишут осенью и повесят на них все. Если бы программу приняли, то у них был бы иммунитет на год. Теперь в правительстве понимают, что «сидят на вулкане», а поэтому будут грабить страну», — резюмировал экс-депутат.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский столкнулся со стремительным падением рейтинга. Такие данные следуют из социального опроса, проведенного Центром Разумкова. Так, в сентябре прошлого года Зеленского поддерживали 56,1% опрошенных. В настоящее время Зеленского поддерживают всего 25,3%, в то время как рейтинги конкурентов действующего президента растут.

При этом специалисты из Киевского международного института социологии выяснили, что доля граждан Украины, которые не одобряют действия и заявления действующего президента страны Владимира Зеленского, возросла до 45%. В мае их число равнялось 37%.