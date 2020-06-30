Адвокат рассказал, чем может обернуться для Волочковой дебош в Дивеево

Москва, 30 июня. Скандал, устроенный балериной Анастасией Волочковой во время общения с полицией в селе Дивеево, может обернуться для звезды наказанием в виде административного штрафа или даже уголовного дела. Об этом рассказал адвокат, член центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещев.

Юрист подчеркнул, что речь идет о противоправном деянии. В действиях Волочковой, на его взгляд, могут усмотреть состав преступления, и тогда ей будет грозить судимость.

«Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош», — цитирует Трещева «Вечерняя Москва».

Адвокат добавил, что общество после смертельной аварии в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова остро реагирует на неправомерные поступки знаменитостей. «Звездный статус» Волочковой не поможет, уверен юрист.

«Народ устал от демонстрации вседозволенности со стороны известных людей», — заключил он.

Волочкова ранее решила посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, несмотря на то, что это место еще не открыто для паломников из других регионов в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Полиция составила в отношении экс-примы Большого театра протокол о нарушении правил самоизоляции.

Судя по видеозаписи, появившейся в Сети, Волочкова вела себя довольно грубо в разговоре со стражами порядка и называла себя по ходу беседы «примой-балериной всея Руси».

Как пишет Infox.ru, поведение Волочковой прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, напомнив, что закон един для всех.