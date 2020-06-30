Юрист рассказал подробности развода Пелагеи и Телегина

Москва, 30 июня. Певице Пелагее и хоккеисту Ивану Телегину не удалось решить ряд вопросов по разводу в досудебном порядке, рассказал юрист, составлявший мировое соглашение для пары.

Источник, не назвавший имени, уточнил, что артистка была вынуждена подать на алименты, поскольку спортсмен «полностью самоустранился». По данным издания StarHit, Телегин реже начал видеться с дочерью.

«За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15–20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез», — подчеркнул юрист.

Кроме того, он добавил, что недавно у певицы умер близкий друг. Она просила Телегина поддержать в сложный момент, быть рядом, сопровождать ее на похоронах. По словам юриста, Телегин снова «самоустранился».

«Случилась ссора, которая и послужила началом конца», — сказал он.

Певица прожила в браке с Телегиным четыре года, однако решила разорвать отношения из-за того, что спортсмен закрутил роман на стороне. Это уже не первый развод для Телегина. Ранее он ради Пелагеи оставил стриптизершу Евгению Ноур с малолетним сыном. Впрочем, сама исполнительница утверждает, что развод произошел по обоюдному согласию.

Расставание звездной пары затянулось из-за пандемии коронавируса. Фактически супруги не жили вместе с конца прошлого года, но на развод Пелагея подала только в конце мая. Пелагея назвала разрыв «нерадостной историей». По ее словам, если «третьи лица» не вмешаются в бракоразводный процесс, все юридические вопросы решены будут без скандальных разбирательств.