Белорусская делегация прибыла в Ржев на церемонию открытия мемориала

Ржев, 30 июня. Белорусская делегация прибыла в Ржев, где во вторник состоится торжественное открытие мемориального комплекса в память о солдатах Красной армии. Примут участие в церемонии президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Ожидается, что открытие Ржевского мемориала в Тверской области начнется около 13.00 по московскому времени. Работы над ним завершили еще в апреле, но церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Комплекс создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Для его установки выбрали место у деревни Хорошево. На десятиметровом насыпном кургане возвели 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата.

«150 млн рублей пожертвовал анонимный благотворитель, который не назвал себя. А многие, когда переводили суммы, в графе «жертвователь» писали имена своих родных, погибших подо Ржевом»: Как был построен и каким получился возведенный на народные деньги мемориал Советскому солдату pic.twitter.com/JvvjowDJoT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2020

Сражения в районе Ржевско-Вяземского выступа имели огромное значение для достижения Красной армией коренного перелома в войне, они окончились победой советских войск. Ржев в 2007 году получил почетное звание «Город воинской славы».

О подвиге солдат сняли фильм «Ржев», первые показы которого при участии ветеранов прошли в ноябре прошлого года. В декабре картина вышла в широкий прокат. Зрители высоко оценили военную драму. Например, депутат Госдумы Николай Валуев назвал ее «настоящей историей без фальши» и поблагодарил создателей за качественную работу.