Лепс показал нового члена семьи

Москва, 30 июня. Певец Григорий Лепс поделился новостью о пополнении в семье. Известный исполнитель завел себе собаку.

Лепс показал в Instagram фото со щенком породы веймаранер по кличке Джони.

«Новый член семьи», — сообщил певец.

Поклонники разделили с артистом счастье от приобретения четвероного друга. Многие увидели между Лепсом и его новым питомцем удивительное сходство.

«Говорят что собаки похожи на хозяев, это именно тот случай», — написала aliastilist. «Ой, какая прелесть! Единственная порода собак с зелеными глазами!!! Ну хорош же. В добрый путь, малышка Джони!!!» — прокомментировала allasmirnova7921. «Ну так похожи друг на друга», — отметила komarik_malinka2020. «Я думала, мне одной показалось, что вы похожи», — призналась oks.video. «Григорий Викторович, поздравляем. Отличный друг», — порадовался за музыканта senior.abrosimov. «Два красавца! Григорий Викторович, с приобретением нового друга!» — поздравил _nikitapetruk. «Знаете, у вас одинаково добрые глаза», — заметила nellikimsinger.

Веймаранеры характеризуются как элегантные, стремительные и преданные собаки, которые обладают всеми качествами, чтобы стать верными друзьями или незаменимыми помощниками на охоте своим хозяевам, пишет kp.ru. Они полностью оправдывают свое давнее прозвище «серебряный призрак», полученное за удивительную красоту шерсти и непревзойденные рабочие качества.

Портал «7 дней.ру» пишет, что о появлении собаки в доме мечтал сын Лепса Иван, который, как и его звездный отец, хотел бы связать свою жизнь с музыкой.