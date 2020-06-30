Москва, 30 июня. В России выявили 6693 новых случая коронавируса за минувшие сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 647 849. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Новые случаи были зарегистрированы в 84 регионах РФ. В оперштабе отметили, что 30,2% носителей, выявленных за минувшие сутки, не имели клинических проявлений заболевания.

Больше всего новых случаев за последние сутки зарегистрировали в Москве (745), Московской области (301) и в Ханты-Мансийском АО (279). Также в первую десятку попали Свердловская область (276), Санкт-Петербург (253), Ямало-Ненецкий АО (248), Иркутская (242), Нижегородская (203), Воронежская (179) и Челябинская (144) области.

Примечательно, что количество выздоровевших пациентов с коронавирусом за последние сутки составило 9220 человек и значительно превысило число новых случаев. Общее количество вылечившихся составляет 412 655. Также за сутки было зафиксировано 154 смертельных случая, общее количество летальных исходов достигло 9320.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов назвал число выявленных в России штаммов коронавируса, передает «АиФ» со ссылкой на РИА Новости. По словам ученых, в РФ выявлено свыше 100 штаммов.

Как отметил ранее глава одной из больниц Милана Альберто Зангрильо, распространяющийся сейчас штамм коронавируса менее опасен, чем предыдущий. Итальянские врачи рассказали, что два месяца назад люди заражались гораздо интенсивнее и переносили болезнь намного тяжелее, сообщает «Царьград».