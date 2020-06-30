Российские ученые рассказали о генетической предрасположенности к коронавирусу

Москва, 30 июня. Риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванного ею заболевания связаны с индивидуальной генетической предрасположенностью человека. Об этом сообщил руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов.

По его словам, около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу в какой-то степени. Он уточнил, что коронавирус не является исключением. Как объяснил ученый, попадая в организм человека, вирус вызывает заболевание.

При этом часть людей из-за генетики к нему более чувствительны. Как пишет ТАСС, кроме того, генетические особенности определяют работу ферментов. К примеру, это касается ангиотензинпревращающего фермента, благодаря которому в организме человека поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление.

Ученый добавил, что наиболее подвержены коронавирусу люди со второй группой крови.

«Она является генетическим маркером рядом расположенных генов, которые определяют реакции организма на различные внешнесредовые объекты. При этом фактором, который располагает к тяжелому течению заболевания также являются сопутствующие патологии», — объяснил Чурносов.

Напомним, вирусолог, академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн призвал россиян соблюдать карантинные меры, поскольку работа над вакциной — дело сложное и далеко не быстрое. Он заметил, что у России есть немалый опыт производства разных препаратов, поэтому она сможет не только обеспечить население, но и помочь другим государствам.