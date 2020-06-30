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На Украине назвали пять сценариев решения проблемы водоснабжения Крыма

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На Украине назвали пять сценариев решения проблемы водоснабжения Крыма

Киев, 30 июня. Решить проблему водоснабжения Крыма можно по пяти различным сценариям. Своими предложениями по данному вопросу поделились украинские эксперты.

По первому сценарию, президент Украины Владимир Зеленский может принять политическое решение и открыть дамбу, обеспечив Крым водой. Однако эксперты уверены, что это вызовет протестные акции и непонимание со стороны западных партнеров Киева. Некоторые считают, что такое решение даже может стоить Зеленскому поста президента.

Второй возможный шаг Киева — уведомить международные организации и посольства союзных стран, что вода в Крым не поступит, пока полуостров не вернется в состав Украины, несмотря на угрозу гуманитарной катастрофы. По мнению украинских экспертов, Зеленский вряд ли пойдет на такие меры, поскольку после этого будет проблематично вести какие-либо переговоры с Кремлем.

На Украине назвали пять сценариев решения проблемы водоснабжения Крыма

По третьему сценарию Киев может сесть за стол переговоров с Москвой при посредничестве международных структур и заявить о возобновлении водоснабжения Крыма в обмен на уступки. Например, Украина может попросить Россию вывести военных с полуострова. Однако эксперты считают маловероятным такой вариант развития событий.

«Вопрос Крыма уже внесен в новую редакцию российской конституции, для них он закрыт», — отметил директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица в интервью изданию «Апостроф».

Согласно четвертому сценарию, между Украиной и Россией может начаться настоящая война. Как утверждает украинская разведка, Россия может создать сухопутный коридор в Крым и лишить Украину выхода к морю. Кроме того, украинские эксперты напомнили об интервью президента РФ Владимира Путина, в котором он говорил, что помнит об «исконно русских землях». По словам Путина, республики СССР должны были «выходить с чем они пришли», а не «тащить за собой подарки от русского народа».

На Украине назвали пять сценариев решения проблемы водоснабжения Крыма

Наконец, по пятому сценарию, воду в Крым можно было бы просто продать. Такой вариант, например, выбрали для себя конфликтующие Израиль и Палестина. Однако этот сценарий, по мнению украинских экспертов, может привести к тому, что Киев лишится поддержки Запада.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после госпереворота на Украине в результате легитимного референдума. За воссоединение с РФ проголосовали свыше 90% жителей Крыма и Севастополя. До этих событий основным источником воды для жителей полуострова являлся отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма и России киевские власти, не признающие результаты законного референдума, нарушили обязательства по защите прав человека и перекрыли водоснабжение полуострова.

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Источник: Апостроф
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