Киев, 30 июня. Решить проблему водоснабжения Крыма можно по пяти различным сценариям. Своими предложениями по данному вопросу поделились украинские эксперты.

По первому сценарию, президент Украины Владимир Зеленский может принять политическое решение и открыть дамбу, обеспечив Крым водой. Однако эксперты уверены, что это вызовет протестные акции и непонимание со стороны западных партнеров Киева. Некоторые считают, что такое решение даже может стоить Зеленскому поста президента.

Второй возможный шаг Киева — уведомить международные организации и посольства союзных стран, что вода в Крым не поступит, пока полуостров не вернется в состав Украины, несмотря на угрозу гуманитарной катастрофы. По мнению украинских экспертов, Зеленский вряд ли пойдет на такие меры, поскольку после этого будет проблематично вести какие-либо переговоры с Кремлем.

По третьему сценарию Киев может сесть за стол переговоров с Москвой при посредничестве международных структур и заявить о возобновлении водоснабжения Крыма в обмен на уступки. Например, Украина может попросить Россию вывести военных с полуострова. Однако эксперты считают маловероятным такой вариант развития событий.

«Вопрос Крыма уже внесен в новую редакцию российской конституции, для них он закрыт», — отметил директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица в интервью изданию «Апостроф».

Согласно четвертому сценарию, между Украиной и Россией может начаться настоящая война. Как утверждает украинская разведка, Россия может создать сухопутный коридор в Крым и лишить Украину выхода к морю. Кроме того, украинские эксперты напомнили об интервью президента РФ Владимира Путина, в котором он говорил, что помнит об «исконно русских землях». По словам Путина, республики СССР должны были «выходить с чем они пришли», а не «тащить за собой подарки от русского народа».

Наконец, по пятому сценарию, воду в Крым можно было бы просто продать. Такой вариант, например, выбрали для себя конфликтующие Израиль и Палестина. Однако этот сценарий, по мнению украинских экспертов, может привести к тому, что Киев лишится поддержки Запада.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после госпереворота на Украине в результате легитимного референдума. За воссоединение с РФ проголосовали свыше 90% жителей Крыма и Севастополя. До этих событий основным источником воды для жителей полуострова являлся отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма и России киевские власти, не признающие результаты законного референдума, нарушили обязательства по защите прав человека и перекрыли водоснабжение полуострова.