Коронавирус 30 июня: штаммы в России, Казахстан может ввести карантин, пандемия ускоряется

За последние сутки в России выявили 6693 случая заболевания COVID-19, число зарегистрированных заражений в стране составило 647 849. Вылечились от коронавирусной инфекции 412 650 пациентов: за последние сутки по выздоровлению были выписаны 9220 человек. Скончались за сутки 154 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число летальных случаев в стране — 9320.

Распространение пандемии ускоряется

Темпы распространения пандемии COVID-19 в мире ускоряются. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в некоторых странах кривая заражений поползла вверх после открытия экономик и возвращения граждан к социальной жизни. Большинство людей, подчеркнул гендиректор ВОЗ, все еще уязвимы для вируса.

«Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что 30 июня исполняется ровно полгода с момента, как ВОЗ получила информацию о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Китае.

В России выявили более 100 штаммов коронавируса

Специалисты российского центра «Вектор» выявили в стране более 100 штаммов коронавируса, вызывающего COVID-19. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

«Вектор» стал выделять штаммы коронавируса после того, как в России появились зараженные.

«Их [штаммов. — Прим. ред.] сейчас у нас более 100», — сказал Максютов в интервью РИА Новости.

Глава «Вектора» добавил, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанных специалистами центра, успешно прошли испытания.

Казахстан может ввести карантин на месяц

Казахстан может ввести карантин на четыре недели, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. С соответствующим предложением выступил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

По его словам, с 10 июня в стране идет значительный рост заболеваемости пневмонией с выраженными симптомами COVID-19 и при этом отрицательным результатом теста ПЦР. В последнее время регистрируют по 2,5 тысячи таких случаев ежедневно. Казахстанские специалисты составили три сценария развития эпидемиологической ситуации в стране.