В Китае обнаружили потенциально опасный штамм свиного гриппа

Пекин, 30 июня. Китайские ученые обнаружили неизвестный до сих пор и потенциально опасный штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию.

Исследователи изучали вирусы гриппа у свиней в КНР с 2011 по 2018 год. Они рассказали, что за этот период взяли около 30 тысяч назальных мазков в десяти провинциях страны. Это позволило ученым выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Во время работы исследователи выявили недавно появившийся штамм, несущий в себе гены в том числе вируса (H1N1) pdm09, который вызвал пандемию 2009 года. Штамм, получивший название G4 EA H1N1, широко распространился в популяции свиней с 2016 года.

Благодаря серологическому исследованию населения удалось установить, что 10,4% или 35 из 338 сотрудников ферм, которые работали с животными, имели антитела к вирусу. При этом чаще всего их выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.

«Такая инфективность <...> вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов», — указали ученые в результатах исследования.

Напомним, что пандемия свиного гриппа началась в марте−апреле 2009 года. Инфицировано было множество людей в Мехико, других регионах Мексики и в некоторых частях Соединенных Штатов. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2009 году зафиксировали более 18 тысяч смертей.

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко, группа риска тогда была «очень чувствительная»: тяжело болели и умирали дети, молодые женщины, в том числе беременные.