НАСА разработала антикоронавирусное ожерелье с датчиком

Вашингтон, 30 июня. НАСА разработала антикоронавирусное ожерелье, которое вибрирует каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до лица.

Отмечается, что украшение будут печатать на 3D-принтере Прибор фиксирует положение руки с помощью инфракрасного датчика. Когда хозяин ожерелья подносит руку слишком близко к лицу, он начинает вибрировать.

По данным издания Daily Mail, внутри ожерелья есть небольшой мотор. По данным журналистов, разработчики пытаются пресечь распространенный путь попадания COVID-19 в организм через глаза, нос и рот.

Ранее три прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания, рассказал генеральный директор российского центра «Вектор» Ринат Максютов. По словам гендиректора центра, над вакцинами работают сразу несколько групп — более 100 сотрудников. Самым главным в процессе он назвал обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован.

Максютов добавил, что вакцину испытывают не на двух видах животных, как рекомендуют, а на четырех. Ученые приняли такое решение, чтобы убедиться в эффективности и безопасности препарата при сжатых сроках.

Напомним, вирусолог, академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн призвал россиян соблюдать карантинные меры, поскольку работа над вакциной — дело сложное и далеко не быстрое. Он заметил, что у России есть немалый опыт производства разных препаратов, поэтому она сможет не только обеспечить население, но и помочь другим государствам.