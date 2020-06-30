Интернет-пользователей поразило назначение Шнурова генпродюсером RTVI

Москва, 30 июня. Многие интернет-пользователи оказлись поражены назначением лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова на должность генпродюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. Они признались, что не понимают, почему скандально известный музыкант получил этот пост.

«Нашли культурного человека, который испражняется прям со сцены», — цитирует «Ридус» Игоря Семенова. «Новый слоган телеканала RTVI: «Да пошли вы все (нецензурное слово. — Прим. ФАН)!» — саркастично пошутил о новом назначении Александр Белов. «Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. «Он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире». Стесняемся спросить, а какой концепт привычен Сергею Шнурову?» — высказались в паблике под названием «Про уродов и людей».

Новость о Шнурове поразила не только зрителей, но и сотрудников канала. Источник с RTVI заявил «Ридусу», что в связи с приходом нового генпродюсера в лице музыканта уволится с канала.

«В свете последних событий планирую вернуться из отпуска и искать новую работу. На лабутенах-нах, как говорится», — сообщил собеседник СМИ.

О том, что Шнуров стал генпродюсером RTVI, стало известно 29 июня. Предложение занять эту должность музыканту сделал владелец канала Микаэль Исраелян, пишет «Газета Кемерова». Сообщалось, что лидер «Ленинграда» вместе с командой канала займется выполнением главной задачи RTVI: «объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт».

Шнуров, комментируя свое назначение, заявил, что в новой для себя роли будет «со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента», передает «ФедералПресс». По словам Шнурова, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, будут воплощаться теперь на RTVI.