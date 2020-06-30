Первые грузовые поезда проехали по Крымскому мосту

Симферополь, 30 июня. Первые грузовые поезда проехали сегодня по Крымскому мосту. Движение запустили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов

Два состава встретились под аркой переправы в 10 утра. В сторону материковой России проехал поезд с кальцинированной содой, известняком и другой продукцией крымских предприятий, а в сторону полуострова был направлен состав с бензином, удобрениями, зерном, цементом.

Пропускная способность нового перехода составляет 12 грузовых пар поездов в сутки. Это дает возможность перевозить 13 млн тонн грузов в год. В 2020 году планируется перевезти до 3 млн тонн грузов.

Запуск грузового железнодорожного сообщения имеет большое значение для экономики полуострова, делая крымские товары более доступными для материковой части России. Еще один плюс — существенное снижение логистических расходов, и следовательно себестоимости производимой продукции.

По мнению Аксенова, грузовые железнодорожные перевозки также будут способствовать развитию конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности Крыма.

«Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего, поможет снизить цены на продукты питания», – написал он в своем Facebook.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено в мае 2018 года. Пассажирские поезда начали ходить в декабре 2019 года. Первый пассажирский поезд из Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря. 26 декабрь в Крым приехал и первый поезд из Москвы.