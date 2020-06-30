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Астрологи назвали знаки зодиака, которые защищает карма предков

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Астрологи назвали знаки зодиака, которые защищает карма предков

Москва, 30 июня. Астрологи считают, что людей некоторых знаков зодиака защищают предки от рождения до самой смерти.

Под покровительством находятся Водолеи. Они отличаются тем, что могут предвидеть будущее и «подстелить себе соломку». Такие люди справляются со всеми препятствиями, ставшими у них на пути.

У Раков сильно развита интуиция, эта способность тоже им досталась от предков. Они подсознательно знают, к чему стремиться, но страх часто их сбивает с толку. В конце концов они находят правильную дорогу.

Скорпион — это знак, который называют «шкатулкой с секретами». Этих людей очень трудно разгадать. Благодаря карме предков, Скорпионы идут по жизни с легкостью. Они многого добиваются и становятся успешными.

Четвертым знаком, пользующимся поддержкой предков, является Козерог. Люди этого знака очень осторожны и рациональны. Эти черты им достались от прошлых поколений.

Козероги чаще всего становятся обеспеченными людьми, они умеют делать деньги. Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым чаще всего не везет в отношениях.

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Источник: Экспресс-новости
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