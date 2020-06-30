Что изменится в жизни россиян с 1 июля: выплаты до 12 тыс., индексация пенсий, новое в ПДД

Начало очередного месяца традиционно принесет гражданам России ряд изменений. 1 июля 2020 года — главный завершающий день всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. С начала месяца россияне с детьми начнут получать новую выплату; некоторым категориям пенсионеров увеличат пенсию; новации ждут также автомобилистов за счет изменений в ПДД; грядет плановое подорожание услуг ЖКХ. Подробнее — в обзоре Федерального агентства новостей.

Голосование по конституции

Главный день всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ — среда, 1 июля. Этот день объявлен выходным. Как проголосовать 1 июля, если вы еще не успели этого сделать с 25 по 30 июня, — представлено в инфографике ФАН.

Повторная выплата на детей в 10 тыс. рублей

С 1 июля в России начнется вторая выплата на детей до 16 лет в размере десяти тысяч рублей как форма поддержки граждан на фоне пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом. Об этой мере объявил президент России Владимир Путин. Те, кто получил первую выплату, вторую получат автоматически. Родителям детей до трех лет, которым платят ежемесячно по пять тысяч рублей, июльскую выплату в десять тысяч рублей нужно заказать через портал Госуслуг.

Индексация для пенсионеров-опекунов

Несколько категорий российских пенсионеров в июле получат повышенную пенсию. Значительная прибавка ждет пенсионеров-опекунов или попечителей детей до 18 лет. Прибавка появится за счет индексации, которую ранее для этой категории пенсионеров не проводили (из-за законодательной «дыры» они считались работающими пенсионерами, а индексация пенсий для этой категории граждан была заморожена в 2016 году). Теперь несправедливость устранена, средняя прибавка пенсионерам-опекунам составит три-три с половиной тысячи рублей в месяц. О других льготах и доплатах пенсионерам в июле-августе читайте в материале Федерального агентства новостей.

Самозанятые получат по 12 тысяч

По распоряжения президента России с 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы страны. Ранее такая льгота была введена в качестве эксперимента. Согласно этому режиму, люди с доходом менее 2,4 млн рублей в год, оказывающие платные услуги и не имеющие наемных сотрудников, смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налог по льготной ставке — от 4% до 6%. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет с 16 лет, а не с 18-ти, как раньше.

Самозанятым вернут часть налогов за прошлый год, а также предоставят налоговый капитал в один МРОТ — 12130 рублей.

Подорожание услуг ЖКХ

Традиционно в середине года подорожают коммунальные услуги. С 1 июля удорожание на 2,4%-6,5% пройдет по всей стране. Самое значительное подорожание ждет жителей северокавказского региона, минимальное — в Ненецком автономном округе. В Москве тарифы подрастут на 5%.

Электронные трудовые книжки

С 1 июля электронные трудовые книжки получат равный с традиционными, бумажными статус. Россияне сами смогут выбрать форму своего главного документа о трудовом стаже.

Изменения в ПДД

С 1 июля вступает в действие ряд изменений в правилах дорожного движения. Исчезнет официальный (а не купленный на базаре) знак «инвалид» для автомобиля. Бесплатная парковка для водителей или пассажиров с инвалидностью будет представляться на основании данных, внесенных в специальный реестр. Для включения в этот реестр нужно подать заявление через портал Госуслуг, а также очно — в отделении МФЦ или ПФР.

Также для автомобилистов усложнятся правила тюнинга, любые изменения в автомобиле потребуют специальной регистрации и дополнительной оплаты. Ограничения также коснутся праворульных автомобилей, а автобусы и грузовики с правым рулем вообще запретят вводить в Россию, напоминают «Известия».

Внутрироссийский туризм и международные перелеты

С начала июля в 70 российских регионах официально открывается курортный сезон при соблюдении требований Роспотребнадзора. Также с 15 июля, возможно, в России частично возобновят международные регулярные авиарейсы, что тоже обставлено рядом условий.