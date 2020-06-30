Джабаров рассказал, как введенные экспортные ограничения США развивают технологии РФ

Теперь под экспортные ограничения США могут записать любые технологии и оборудование, считает сенатор Владимир Джабаров.

Ранее власти Соединенных Штатов Америки ввели в действие ужесточенные экспортные ограничения, расширяющие трактовку понятия «военное использование». Теперь под это определение попадают все товары, закупка которых может помочь России, Китаю и Венесуэле в разработке и создании военного оборудования.

Помимо этого, расширяется список продукции, для экспорта которой в РФ, КНР и Венесуэлу будет требоваться лицензия. Речь идет об оборудовании и программном обеспечении для работы атомных реакторов, полупроводниковых приборах, измерительной аппаратуре и других материалах, которые, по мнению Вашингтона, также могут использоваться в военных целях.

«Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и подорвать американские интересы в целом, так что мы будем оставаться бдительными, чтобы убедиться в том, что технологии США не попадают не в те руки», — заявил министр торговли Уилбур Росс.

По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «теперь Вашингтон может подогнать под продукцию двойного назначения любые технологии и оборудование, даже медицинские аппараты».

«Это стандартное объяснение по поводу вводимых санкций со стороны США, тут ничего нового нет. Но самое интересное в другом — как же мы, не имея американских технологий, создали наши гиперзвуковые ракеты и другое современное высокотехнологичное вооружение? У кого мы его украли? Это пусть они у нас пытаются что-то приобрести, у меня, кстати, сомнений нет, что они пытаются прорваться к нашим технологиям. Сейчас все разведслужбы Штатов работают над тем, чтобы добыть военную информацию о наших новых видах вооружения», — поясняет сенатор.

Действительно, до 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию, во время которого и представил несколько новинок вооружения, американское командование даже не догадывалось, что в России разработана целая линейка гиперзвуковых ракетных комплексов, способных преодолевать противоракетную оборону США и НАТО.

«А что касается вот этих всех систем, о которых они говорят, мы обходились без них и будем обходиться дальше, быстрее будем развивать свое. А вводом экспортных ограничений США России даже помогают. Разве введенные ранее санкции нам не помогли заместить иностранное оборудование по ряду отраслей? Сейчас действует новая программа Минсельхоза — останутся экспортные культуры, то есть мы будем не просто замещать, а еще поставлять за рубеж в огромном количестве произведенную продукцию. Что касается технологий, то самое важное здесь — мозги, а наши мозги в мире считаются самыми ценными. Вон та же Кремниевая долина в США нашпигована русскими специалистами. Я думаю, что мы найдем все варианты возмещения тех проблем, которые нам создает Вашингтон», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео ранее заявлял, что Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг. Запрет, который вступил в силу с понедельника, 29 июня, также коснется поставок контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к обеспечению национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США.