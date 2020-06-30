Киев, 30 июня. Хакерская группировка «Берегини» взломала компьютер главного управления военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и показала секретные данные, свидетельствующие о массовом бегстве солдат.

Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы и обнародовали их в своем Telegram-канале. К сообщению они прикрепили список бойцов, самовольно оставивших воинские части сухопутных войск ВСУ в 2014-2020 годах.

Как отмечает «Царьград», военнослужащие находятся в розыске.

«Почти семь тысяч дезертиров!» — подчеркнули хакеры.

Отметим, что о проблемах в рядах ВСУ известно давно. Не раз военнослужащие обращались к Минобороны страны с жалобами на недостаточный уровень обеспечения продуктами и вспышки заболеваний. Сообщалось и о многочисленных случаях дезертирства.

Народная милиция ЛНР со ссылкой на разведданные ранее сообщила о бегстве командира взвода 93-й отдельной механизированной бригады. Место службы он покинул с табельным оружием и патронами и теперь находится в розыске.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В тот год в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.