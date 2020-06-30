Порошина рассказала, как Хабенский спас ее от смерти на съемках «Ночного дозора»

Москва, 30 июня. Актриса Мария Порошина рассказала, как коллега Константин Хабенский на съемках триллера «Ночной дозор» спас ее от верной смерти.

Порошина стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» и в откровенном интервью призналась, что обязана жизнью партнеру.

«Мы снимались в метро в Питере. Было много артистов, шли массовые сцены. По сюжету мы должны были увидеть друг друга с Костей и полюбить. В какой-то момент на съемочной площадке собралось много людей. Нас толкнули. У меня нога застряла между поездом и перроном, провалилась. Я начала падать. И вдруг раздается команда режиссера: «Поезд отходит». Двери должны были закрыться и поезд тронуться от платформы», — вспомнила она.

По словам актрисы, Хабенскому хватило нескольких секунд, чтобы понять, что может случиться трагедия. Он резко вытащил ее, и поезд тронулся.

«Костя меня спас. Спасибо Косте. Мы в тот момент встали друг напротив друга. У меня был такой ужас в глазах. Этот кадр в итоге взяли в кино», — отметила актриса.

В студии Корчевникова Порошина также честно рассказала о причине разрыва с первым мужем, актером Гошей Куценко, пишет портал «Утро.ру». Известный артист изменил супруге. Женщина призналась, что неверность возлюбленного стала для нее настоящим ударом. По ее словам, переживания были настолько сильными, что не хотелось жить.