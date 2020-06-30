Вирусолог Альтштейн объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса

Выявление 100 штаммов SARS-CoV-2 в России не означает, что речь идет о биологически разных вариациях нового коронавируса. Об этом рассказал российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — сказал Максютов в интервью РИА Новости.

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что эта цифра не должна пугать. Один и тот же вид вируса может иметь огромное число штаммов, но это не означает, что между ними есть серьезные биологические различия.

«Штамм — это «разведение» микроорганизмов, вирусов или бактерий, которые выделены из одного источника. Например, у вас есть 10 заболевших. Выделяете у одного человека вирус — это один штамм, выделяете у его соседа — второй штамм, в другой палате — третий штамм. Вы априори заранее считаете, что это один и тот же вирус, а потом начинаете его секвенировать — определять последовательность нуклеотидов. И вы никогда не найдете двух штаммов, которые были бы абсолютно идентичны. Везде будет хотя бы маленькое отличие. Пугаться не нужно», — сказал Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

Штаммы могут различаться между собой по набору свойств. Однако выявление 100 штаммов не равнозначно выявлению 100 разновидностей вируса, подчеркнул профессор Альтштейн.

«Штаммы не значат, что выявили 100 биологически разных вирусов — это не так. Они биологически одинаковые, но у них есть небольшие различия. Как эти различия сказываются на патогенности и других свойствах — отдельный вопрос. Может быть, там и есть вариации, но то, что выделили 100 или 200 штаммов, еще не доказывает, что там есть биологические разные вариации вируса. Так что отличия всегда есть, но это не значит, что они имеют большое биологическое значение», — резюмировал ученый.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 захлестнула почти весь мир. По информации Всемирной организации здравоохранения, на плато заражены более 9,5 миллиона человек.

Китай сообщил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в конце 2019 года. Позже ученые выяснили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, которому было присвоено название SARS-CoV-2. Из КНР вирус стал распространяться в другие страны. ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией COVID-19 в марте 2020 года.