Психолог объяснила, почему не стоит бояться заражения коронавирусом

Москва, 30 июня. Психолог Елена Перминова дала несколько советов россиянам, которые помогут побороть страх перед заражением коронавирусом.

Как уточнила специалист, человек, который находится в постоянном страхе заразиться коронавирусом, увеличивает свои шансы подхватить инфекцию. Она напомнила, что страх болезни снижает ментальное здоровье именно в этой сфере.

«Что называется, «чего боимся, то и привлекаем». И, скорее всего, у этого человека вероятность заразиться больше», — подчеркнула она.

Как пишет URA.RU, психолог добавила, что в случае, если страх становится неконтролируемым, нужно обратиться к специалисту. Она объяснила, что следует прислушаться к чувству страха и понять, что оно дает.

«У любого состояния есть выгода. Страх не исключение. Что вам дает этот страх? Кого-то он может обезопасить. Кому-то он сообщает, что человек к чему-то не готов. В первую очередь, я бы посоветовала исследовать самого себя и свой страх», — уточнила она.

Перминова добавила, что страх нельзя превращать в панику. Наоборот, его нужно использовать как инструкцию к действию.

«Боятся ведь не самого коронавируса, а его последствий. И это уже даст план действий», — сказала она.

Ранее три прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания, рассказал генеральный директор российского центра «Вектор» Ринат Максютов. По словам гендиректора центра, над вакцинами работают сразу несколько групп — более 100 сотрудников. Самым главным в процессе он назвал обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован.