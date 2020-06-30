Симоньян рассказала о своем «чудовищном» походе к косметологу

Москва, 30 июня. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что любящая себя женщина вовсе не обязана терпеть «ужасающие» процедуры, чтобы лучше выглядеть. О современной косметологии она высказалась в Instagram.

Симоньян в шутку назвала себя «настоящей феминисткой», поскольку уверена, что женщина имеет право выглядеть так, как ее это устраивает.

«Упрекать ее в этом — как раз совершенно антифеминистское поведение. Кто-нибудь вспомнит, чтобы мужчин упрекали за морщины вокруг глаз?» — отметила она.

Журналистка вспомнила свой опыт посещения косметолога, назвав его «чудовищным», и заметила, что разгладившиеся носогубные складки совершенно не стоили 15 минут боли и потраченного на дорогу времени.

Симоньян заметила, что не отказывается от «уколов красоты» навсегда. Однако такое решение, если она его примет, будет продиктовано не давлением индустрии красоты, а «личными тараканами». Пока же ее помощником в уходе за собой является крем «замечательной марки под названием «любой», пошутила главред.

«Перестаньте ждать от нас вечной молодости и красоты. Мы никому не обязаны выглядеть как с обложки», — заключила она.

Судя по комментариям, большинство подписчиков Симоньян поддержали такую позицию, восхитились внутренней и внешней красотой журналистки.

«Маргарита, вы будете прекрасно выглядеть до старости, потому что вы умная, красивая, добрая и искренняя», — высказалась veraivanova512.

Ранее Симоньян во время трансляции в Instagram рассказала о своем отношении к супружеским изменам. Журналистка призналась, что ей в юности приходилось сталкиваться с подобным и прощать любимого человека.