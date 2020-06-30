Рудковская показала на видео «разборки» с матерью

Москва, 30 июня. Продюсер Яна Рудковская рассказала о сложных отношениях с матерью Светланой. Как пишут средства массовой информации, выяснилось, что в семье продюсера иногда случаются «разборки».

Продюсер уточнила, что последний раз они поругались из-за нежелания ее матери — Светланы Николаевны — сидеть с внуком. Рудковская попросила ее отвезти семилетнего Александра на спортивные сборы. При этом мать Рудковской отказала дочери.

Рудковская сняла шуточный ролик о спорах с мамой и опубликовала его в социальной сети.

«Разборки с мамой… Бывает и такое! А у вас как? Просто интересно… В итоге на сборы в Кисловодск Саню везу я, несмотря на большой секретный проект и занятость 24/7 в нем», — подписала она пост.

Известно, что мать продюсера работает врачом-неврологом.

Ранее Рудковская пожаловалась, что ее сына Александра стали избегать другие дети. О случившемся во дворе инциденте она рассказала во время прямого эфира в Instagram. Недавно в СМИ появились слухи о том, что у мальчика якобы «диагностировали нарушение психического развития». Рудковская и ее супруг, фигурист Евгений Плющенко поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что доведут дело до суда.

Рудковская констатировала, что «детям рот не закроешь», они лишь повторяют то, о чем судачат родители. Сыну она объяснила такое поведение ребят боязнью коронавируса.