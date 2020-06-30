Матвиенко оценила роль депутатов в реализации политики России

Москва, 30 июня. Российские парламентарии способствуют проведению эффективной внутренней и внешней политики страны, активно противодействуют враждебным вызовам. Об этом рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В поздравлении политика к Международному дню парламентаризма говорится, что российские депутаты обеспечивают реализацию конституционных прав и свобод граждан.

«Сегодня законодательные органы государственной власти России конструктивно работают над совершенствованием правового поля жизни нашего гражданского общества», — подчеркнула она.

Матвиенко напомнила, что депутаты руководствуются принципами демократии, открытости и ответственности перед избирателями. По ее словам, они принимают решения, которые позволяют последовательно укреплять экономику и социальную сферу.

Ранее Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях закон о неотложных мерах поддержки российской экономики во время пандемии. 22 мая Госдума приняла целый пакет мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса.

В частности, закон разрешает малым и средним предприятиям пострадавших отраслей экономики до 1 октября 2020 года расторгнуть договор аренды без возмещения убытков. Кроме того, снизится налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям и НКО в борьбе с коронавирусом.

В пакет мер поддержки входит право малого и среднего бизнеса получить отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Что касается туристической отрасли, то правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператоров в фонд персональной ответственности, а также приостанавливать обязательства турфирм по возврату денег клиентам.