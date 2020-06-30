«Росконтроль» назвал самый вкусный российский квас

Москва, 30 июня. Эксперты негосударственной организации «Росконтроль» провели исследование российского кваса. Специалисты оценили продукцию шести брендов и назвали самый вкусный напиток.

В рамках исследования «Росконтроль» проверил следующие марки кваса: «Вятский», «Останкинский», «Очаковский», «Русский», «Русский дар» и «Суздальские напитки». Лидером по органолептическим свойствам стал квас «Очаковский». Кроме того, экспертам понравился вкус напитков «Русский дар» и «Вятский».

К квасу торговых марок «Суздальские напитки» и «Останкинский» у исследователей возникли замечания. Что касается напитка бренда «Русский», то он были дисквалифицирован, так как имел нетипичный для кваса вкус без нот брожения.

Эксперты подчеркнули, что продукция всех шести марок безопасна для употребления. При этом к двум брендам у «Росконтроля» возникли замечания — квас «Суздальские напитки» и «Русский» содержал слишком большое количество лимонной кислоты. Кроме того, у продукции этих брендов была обнаружена неверная маркировка.

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, кому противопоказана окрошка на квасе. По словам диетолога, блюдо не стоит употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Григорян посоветовала страдающим язвой желудка или панкреатитом использовать вместо кваса кефир или айран.