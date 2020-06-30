Три прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания в России

Москва, 30 июня. Три прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания, рассказал генеральный директор российского центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — указал он.

По словам гендиректора центра, над вакцинами работают сразу несколько групп — более 100 сотрудников. Самым главным в процессе он назвал обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован.

«Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность», — объяснил он.

Максютов добавил, что вакцину испытывают не на двух видах животных, как рекомендуют, а на четырех. Ученые приняли такое решение, чтобы убедиться в эффективности и безопасности препарата при сжатых сроках.

Ранее в разговоре с «Ридусом» вирусолог, академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн призвал россиян соблюдать карантинные меры, поскольку работа над вакциной — дело сложное и далеко не быстрое. Он заметил, что у России есть немалый опыт производства разных препаратов, поэтому она сможет не только обеспечить население, но и помочь другим государствам.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зарегистрирована 641 тысяча случаев COVID-19. При этом более 403 тысяч пациентов выздоровели, около девяти тысяч скончались.