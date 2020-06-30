Париж, 30 июня. Жители Франции поделились эмоциями от российских парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и поставили их в пример «прогрессивному» Западу.

Западные средства массовой информации активно освещали парад Победы в Москве. Так, французская газета Le Figaro назвала парад демонстрацией патриотизма и военной силы России от ее президента Владимира Путина. Читатели издания в комментариях поспорили о значении парада. Они также сравнили торжественные шествия российских военных с происходящими параллельно празднованию событиями на Западе. Французы поставили парад Победы в Москве в пример США и Европе.

Пользователь под ником anna написала: «Смешно, россияне настолько архаичны со своим парадом! Сносить памятники, покрывать их краской и нечистотами на прогрессивном Западе — более современно». «Это отличается от людей на Западе, которые стоят на коленях и желают своим странам уничтожения», — добавил юзер под ником B51.

Большая часть пользователей рассказали о исторической справедливости парадов.