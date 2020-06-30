Киев, 30 июня. Великобритания стала «плотно заниматься» Украиной после Майдана, поскольку рассматривает ее как плацдарм для агрессии против России. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, до государственного переворота в Киеве в 2014 году у англичан не было особого интереса к Украине. За все четыре года на посту премьера Азаров лишь раз встречался с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, «и то на ходу».

На Майдане, рассказал Азаров, «засветились» представители MИ-6 — секретной разведывательной службы МИД Великобритании.

«Кроме того, 77-я бригада руководится британскими инструкторами: туда поставляется оружие, программное обеспечение», — написал премьер в Facebook.

Азаров объяснил, почему после событий 2014 года Соединенное Королевство заинтересовалось Украиной, хотя раньше особого внимания ей не уделяло.

«Почему? Да потому, что Украина рассматривается ими как плацдарм для агрессии против России», — сказал он.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что украинская власть не в состоянии принимать самостоятельные решения. По его мнению, все, что она делает — это выполняет распоряжения западных, например американских, спецслужб, силой которых удерживается на своем месте.