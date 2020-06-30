Названо число россиян, лишившихся работы во время пандемии

Москва, 30 июня. Около 15 миллионов россиян не работали во время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, но только 680 тысяч из них лишились работы. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время совещания правительства о ситуации на рынке труда.

«Это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат», — подчеркнул министр.

Кроме того, Решетников сообщил, что с 1 апреля на учет в службах занятости встали более двух миллионов безработных, передает «Царьград». Треть из данного числа — это сокращенные работники. По словам Решетникова, основные сокращения наблюдались в пострадавших отраслях экономики.

Глава министерства напомнил о принятом ранее пакете мер поддержки экономики. Как отметил Решетников, предполагается, что эти меры позволят в 2021 году вернуться к уровню занятости населения 2019 года, пишет Deita.ru. В частности, до 1 марта 2021 года действует госпрограмма кредитования предприятий под 2%. Также Решетников напомнил о структурной поддержке рынка труда, которой посвящен блок в общенациональном плане восстановления экономики.

«Имеется в виду переобучение безработных, имеются в виду дистанционные формы занятости — там десятки мер на это направлены», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что во время пандемии около 25% официально зарегистрированных сотрудников потеряли работу.