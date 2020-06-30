Роналду высмеяли в Instagram за новую прическу

Москва, 30 июня. Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду оказался высмеян собственными подписчиками в Instagram. Спортсмен опубликовал фотографию с необычной прической.

Снимок появился в аккаунте футболиста в понедельник, 29 июня. На фотографии он запечатлен вместе с полузащитником туринцев Хуаном Куадрадо. Роналду распустил волосы, чтобы сделать прическу похожей на волосы одноклубника.

«Что думаете о моей попытке выглядеть как мой брат?» — спросил Роналду у своих подписчиков.

Идея футболиста вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Многие в комментарии сравнили нападающего с бараном из-за схожести кудрей. Другие посмеялись и посчитали, что футболисту определенно необходим новый парикмахер.

Напомним, ранее португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым пользователем Instagram, на аккаунт которого подписались более 200 миллионов пользователей. По мнению специалистов, за один пост футболист может заработать почти 48,66 миллиона долларов. Тем не менее, в феврале текущего года капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси обогнал Роналду в списке самых высоко оплачиваемых футболистов мира.

Ежемесячная зарплата Месси до вычета налога составляет 8,3 миллиона евро, почти вдвое превышая доход за аналогичный период Роналду, который в туринском «Ювентусе» зарабатывает 4,5 миллиона евро.