В РФ предложили поднять лимит на закупку оборудования для больниц

Москва, 30 июня. Медицинские организации смогут приобрести за счет средств территориального Федерального фонда обязательного медицинского страхования оборудование дороже 100 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат от «Единой России» Василий Шишкоедов.

По словам парламентария, такой законопроект планируют внести в Госдуму. Ожидается, что на эту сумму больницы смогут приобрести аппараты ИВЛ или подъемники для перемещения пациентов, без риска получить штраф.

Как пишет «Парламентская газета», на данный момент в тариф на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования входят расходы на покупку оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря. Больницы могут купить оборудование до 100 тысяч рублей за единицу.

При этом если лечебное учреждение пытается купить оборудование на более крупную сумму, оно получает предписание о нарушении.

«Если медицинская организация все равно совершает покупку, ее привлекают к ответственности по части 21 статьи 19.5 КоАП РФ и выписывают штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — пояснил депутат.

Он напомнил, что максимальная сумма расходов на покупку единицы медицинского оборудования не менялась с 2012 года.