Семенович показала фанатам, как можно делать массаж внутренних органов

Москва, 30 июня. Бывшая солистка группы «Блестящие», певица и телеведущая Анна Семенович раскрыла секрет, как можно избавиться от жировых отложений в области живота быстро и без изнурительных диет. Об этом она сообщила в Instagram.

По словам Семенович, привести себя в форму можно с помощью одного простого упражнения. Как правильно его выполнять она показала в сторис.

«После кардио обязательно вакуум живота. Делается натощак. На выдохе мы втягиваем, прямо всасываем в себя живот и держим. Потом выпускаем», — объяснила она.

Как передает «Пятый канал», Семенович пообещала фанатам, что это упражнения может гарантировать плоский живот.

«Это массаж внутренних органов и уборка висцерального жира», — разъяснила фолловерам звезда.

Ранее популярная певица Анна Семенович показала себя в деревенском образе и рассказала о жизни в сельской местности.

Артистка разместила в своем профиле в Instagram небольшой видеоролик, сделанный, судя по всему, в деревне. В нем звезда на фоне коровы рассказала, что надоила молока, перебрала гречку, накормила гусей и прополола грядки. Она радостно сообщила, что после такой работы заслужила выпить вина. Пользователи социальной сети восхитились звездой, отметив ее красоту и естественность. Некоторые фолловеры не упустили возможности отметить пышную грудь ведущей.

Также Семенович рассказала подробности о своем детстве подписчикам в Instagram. Звезда решилась рассказать не самую приятную историю из детства. Выяснилось, что из-за случая в детском лагере певица боится бань и никогда в жизни больше не пойдет париться одна.