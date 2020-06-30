Порноактриса из Тюмени рассказала, почему никогда не поедет на отдых в Крым

Москва, 30 июня. Российская порнозвезда из Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, заявила, что никогда не поедет на отдых в Крым. Как пояснила актриса, ее не устраивает отпуск на полуострове потому, что там она может случайно встретить своих украинских коллег.

«В Крым не хочу ехать, потому что там отдыхает много девчонок с Украины, они мне будут конкуренцию составлять на пляже. А на курорте я должна быть всегда самая красивая», — пояснила порноактриса в интервью информационному агентству URA.ru.

Она отметила, что в настоящее время находится в кратковременном отпуске в Геленджике. По ее словам, там ее все устраивает, в том числе цены на в отелях.

Напомним, ранее Тейлор заявила, что она отказывается возвращаться в родной город Ишим Тюменской области из-за боязни реакции земляков на ее профессиональный выбор. По словам звезды порноиндустрии, жители Ишима страдают сексуальными предрассудками.

Из Красноуральска, расположенного в Свердловской области, Тейлор переехала в Екатеринбург, где работала библиотекарем и массажисткой. После этого она отправилась в Москву, чтобы начать карьеру в порнокинематографе.