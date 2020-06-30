Названы самые популярные у мужчин российские курорты

Москва, 30 июня. Самым популярным российским курортом среди мужчин, проживающих в РФ, оказалась Ялта. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

Как выяснили аналитики, большинство российских мужчин летом 2020 года отдают предпочтение курортам Крыма. Помимо Ялты, россияне чаще всего выбирают для отдыха Алушту, Евпаторию, Феодосию, Судак, Севастополь и поселок Николаевка. Кроме того, популярностью среди жителей РФ сильного пола пользуются Сочи, Анапа и Геленджик.

По данным исследователей, в среднем россияне бронируют для отдыха десять ночей. Потратить на проживание на курорте российские мужчины готовы от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки, пишет «Лента.ру».

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что в 2020 году почти треть россиян готова отдохнуть на курортах Краснодарского края. Также более половины опрошенных считают, что Кубань отлично подходит для отпуска с детьми.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по отдыху в санаториях. Например, теперь разрешено принимать отдыхающих без справки об отрицательном тесте на коронавирус. При этом госятм нужно будет предоставить документ, подтверждающий, что на протяжении последних двух недель они не контактировали с носителями вируса.